Sanierung statt Neubau: Einen Monat lang – Brücke bei Sachsenheim wird halbseitig gesperrt
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Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Foto: Imago/Funke Foto Services

Eigentlich war für die Kirbachbrücke bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ab 2023 ein Neubau vorgesehen. Der ist nun aber doch nicht notwendig. Stattdessen wird das Bauwerk saniert.

Die Kirbachbrücke an der Landesstraße 1110 zwischen Großsachsenheim und Hohenhaslach muss ab dem Montag, 8. Juni, halbseitig gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Der Grund sind Bauarbeiten an der Brücke. Diese dauern voraussichtlich bis 17. Juli an. Der Verkehr wird über eine Ampel geregelt.

 

Die Instandsetzung der Brücke ist notwendig, um Schäden unter anderem am Beton zu beheben. Darüber hinaus erfolgt laut Mitteilung eine Ertüchtigung des Bauwerks, um dessen Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit langfristig sicherzustellen. Das Bauwerk ist Bestandteil des Brückenerhaltungsprogramms des Landes. In dessen Rahmen war die Brücke ursprünglich bis zum Jahr 2030 für einen Ersatzneubau vorgesehen. Die vertiefte Prüfung hat jedoch ergeben, dass eine Instandsetzung und Ertüchtigung ausreichend ist.

 