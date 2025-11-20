Sanierung in Weissach: An fehlenden Porsche-Steuern soll die Löwen-Sanierung nicht scheitern

Teuer wird sie, die Sanierung des Gebäudeensembles rund um das ehemalige Gasthaus Löwen. Der Bürgermeister argumentiert mit Landeszuschüssen. Aber überzeugt das alle?
Dass die Sanierung des leer stehenden Gebäudeensembles rund um das ehemalige Gasthaus Löwen die Ortsmitte von Weissach-Flacht verschönern würde, steht außer Frage. Doch kann sich die Porsche-Gemeinde ein Projekt dieser Größenordnung noch leisten? Das ist eine Frage, die auch die Gemeinderäte in Weissach aktuell mit Blick auf die Haushaltslage umtreibt. Weil es bei Porsche kriselt, rechnete Weissach im Oktober mit 62 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen weniger als noch im Mai.