In Weil der Stadt wird die seit einem Jahrhundert verlassene Türmerwohnung saniert. Das Projekt birgt ungeahnte Herausforderungen, um Geschichte zu bewahren.
Leben über den Dächern der Stadt: Heutzutage ist das meistens ein Luxus, in früheren Jahrhunderte war es eher eine karge und vor allem kalte Angelegenheit. So auch in Weil der Stadt, wo an der Spitze der Pfarrkirche Peter und Paul einst der Türmer lebte. Seit knapp 100 Jahren ist die kleine Wohnung verwaist. Doch bald soll im Dachgeschoss des Turmes wieder mehr Betrieb herrschen.