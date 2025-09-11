Sanierung in Stuttgart: Ministerin: „Kreuzbühne der Oper für mich nicht gesetzt“

Land und Stadt stehen unter Einspardruck, das trifft auch den Kulturetat. Ein großer Brocken darin ist die Sanierung des Operngebäudes in Stuttgart. Wo lässt sich sparen?
Angesichts der Wirtschaftsentwicklung mit zurückgehenden Steuereinnahmen geraten auch Kulturprojekte unter Spardruck. Die finanziell größte Herausforderung stellt sich für Land und Landeshauptstadt bei der Sanierung des Opernhauses und dem dafür nötigen Interimsgebäude samt neuer Werkstätten. Beide Partner tragen den Aufwand jeweils zur Hälfte.