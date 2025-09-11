Sanierung in Stuttgart: Ministerin: „Kreuzbühne der Oper für mich nicht gesetzt“

Land und Stadt stehen unter Einspardruck, das trifft auch den Kulturetat. Ein großer Brocken darin ist die Sanierung des Operngebäudes in Stuttgart. Wo lässt sich sparen?

Angesichts der Wirtschaftsentwicklung mit zurückgehenden Steuereinnahmen geraten auch Kulturprojekte unter Spardruck. Die finanziell größte Herausforderung stellt sich für Land und Landeshauptstadt bei der Sanierung des Opernhauses und dem dafür nötigen Interimsgebäude samt neuer Werkstätten. Beide Partner tragen den Aufwand jeweils zur Hälfte.

Im Juli hatte Wissenschafts- und Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne) nach einer Sitzung des Opern-Verwaltungsrates beim Interim die Notbremse gezogen, weil die kalkulierten Kosten von ehemals 110 Millionen Euro durch die Baupreisentwicklung auf bisher 160 Millionen Euro gestiegen sind. Bei der Überarbeitung soll bis 2026 nun an „Büros, Garderoben, Proberäumen, Logistikflächen und Standards gespart werden“, so Olschowski damals vor der Presse, die Flächen müssten insgesamt reduziert werden. Der Baustart des Übergangs-Spielorts für Oper und Ballett verschiebt sich auf 2028, vor 2032 kann nicht mit einer Nutzung gerechnet werden.

Sanierung erst von 2033 an

Nach dem Bau des Interims soll das Operngebäude am Eckensee von 2033 an generalsaniert werden. Rechnet man die Baupreise weiter, dann könnte der Gesamtkomplex Oper mit allen temporären Bauten und der Sanierung bis 2042 etwa 1,6 Milliarden Euro verschlingen. Verwaltungsrat und die Projektgesellschaft für die Württembergischen Staatstheater (ProWST) wollen noch in diesem Jahr die Wettbewerbsgrundlagen für die Sanierung des Altbaus beschließen. Der Wettbewerb soll dann nach der Landtagswahl 2026 ausgeschrieben werden.

Was kostet die Kreuzbühne zusätzlich?

Ein Kernpunkt der Forderungen der Oper ist der Einbau einer Kreuzbühne in den denkmalgeschützten Littmann-Bau. Diese Bühne würde mehr Flexibilität und Szenenwechsel ermöglichen, allerdings ist sie wegen der Kosten umstritten, das Gebäude müsste dafür zum Landtag hin erweitert werden. Olschoski stellte jetzt im Gespräch mit unserer Zeitung klar, dass der Einbau einer Kreuzbühne „für mich nicht gesetzt ist“. Die Ausschreibung, so die Ministerin, solle zwei Sanierungsvarianten für den Altbau ermöglichen: einmal mit, einmal ohne Kreuzbühne. Damit sollen auch mögliche Einsparungen aufgezeigt werden. Die Entscheidung, welche Variante gebaut wird, würde die nächste Landesregierung zusammen mit der Stadt treffen. Olschowski (60) tritt in Stuttgart für die Grünen erneut zur Wahl an.