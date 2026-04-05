Sanierung in Stuttgart: Dachboden dämmen mit 11 Zutaten – ein Selbstversuch

Energetische Sanierung – schon das Schlagwort schreckt viele ab. Dabei geht manches einfach, das Dämmen eines Dachbodens etwa. Unsere Redakteurin hat es in Stuttgart ausprobiert.
Viel ist von Wärmepumpen die Rede, von Nah- und Fernwärme, von zeit- und kostenintensiven Arbeiten im Haus, wenn das Thema energetische Sanierung zur Sprache kommt. Doch es gibt auch niederschwellige Maßnahmen, um Energie zu sparen. So braucht man vergleichsweise wenig Dinge und Geld, um einen Dachboden energetisch und auf ökologische Weise zu dämmen. Elf, um genau zu sein.