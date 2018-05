Sanierung in Korntal-Münchingen Ludwigsburger Straße wird gesperrt

Von Stefanie Köhler 06. Mai 2018 - 07:00 Uhr

Sanierungsbedürftig: Die Ludwigsburger Straße in Korntal Foto: factum/Weise

Marode Fahrbahn und marode Gehwege: Ein Abschnitt der Ludwigsburger Straße in Korntal-Münchingen wird voraussichtlich von Juni an saniert.

Korntal-Münchingen - Die Ludwigsburger Straße – eine Wohnstraße im Stadtteil Korntal – ist vor allem zwischen der Wilhelmsdorfer Straße und dem Seewaldweg in einem derart schlechten Zustand, dass sie saniert werden muss. Die Stadt Korntal-Münchingen lässt aus dem Grund von voraussichtlich Juni an die inzwischen uneben und rissig gewordene Fahrbahn samt der Gehwege erneuern. Das sei laut der Kommune „dringend erforderlich“.

Gleichzeitig wird in dem Abschnitt in der Ludwigsburger Straße die Wasserhauptleitung auf einer Länge von rund 250 Metern ausgetauscht – die Kreuzungen sind eingeschlossen. Die Leitung wurde 1960 verlegt. Weil sie nach fast 60 Jahren nun brüchig und marode ist, kam es in den vergangenen zehn Jahren zu insgesamt fünf Wasserrohrbrüchen in der Ludwigsburger Straße. „Es ist daher dringend notwendig, die Wasserleitung zeitnah auszuwechseln“, heißt es in der Beratungsvorlage des Korntal-Münchinger Ausschusses für Technik und Umwelt.

Umleitungen sind geplant

Von den Folgen der Wasserrohrbrüche sind die Bewohner damals weitgehend verschont geblieben. „Nur in einem Gebäude kam es zu einem geringen Wassereintritt, der jedoch keine nennenswerten Schäden verursacht hat“, sagt die Sprecherin der Stadt, Benita Röser. Wenn die Handwerker die Wasserhauptleitung austauschen, erneuern sie außerdem zwei Hausanschlüsse. Die Erneuerung erfolge in Absprache mit den Grundstückseigentümern, sagt Benita Röser. Während der Bauarbeiten wird der Straßenbereich in Bauabschnitten vollgesperrt, was eine Umleitung über andere Straßen erforderlich macht.

Da die Ludwigsburger Straße eine Wohnstraße ohne Durchgangsverkehr ist, rechnet die Stadt mit keinem Verkehrschaos. „Die Details zur Umleitung stehen noch nicht fest. Sie werden rechtzeitig bekannt gegeben“, sagt die Sprecherin.

Weitere Sanierungen in Korntal

Die Sanierungsarbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Für die Erneuerung der Fahrbahn und der Gehwege entstehen der Stadt Kosten von rund 321 000 Euro. Die Erneuerung der Wasserhauptleitung kostet rund 160 000 Euro. Diese Summe veranschlagt die Stadt als Nettobetrag, da die Stadtwerke vorsteuerabzugsberechtigt sind.

Vermutlich ebenfalls noch in diesem Jahr rücken die Bauarbeiter an der Straßenbrücke Weilimdorfer Straße an. Der fast 80 Jahre alte Überweg über die Gleise westlich des Korntaler Bahnhofs und die Südstraße weist erhebliche Mängel auf. Unter anderem korrodiert das Tragwerk. Für die etwa sechs Monate dauernden Bauarbeiten muss die Stahlbrücke komplett gesperrt werden.

Das bedeutet für die Autofahrer zwar spürbare Beeinträchtigungen und größere Umwege, es wird aber nach Ansicht der Stadt zu keinem Verkehrskollaps kommen. Rund 6000 Fahrzeuge fahren täglich über die Brücke, die die Zufahrt von Stuttgart-Weilimdorf ist. Nach der Sanierung für rund 560 000 Euro wird die Brücke weitere 75 Jahre befahrbar sein.