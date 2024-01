Sanierung der Villa Berg in Stuttgart: Zwischen Vorzeigeprojekt und Lost Place

9 Seit Langem liegt die Villa Berg im Stuttgarter Osten im Dornröschenschlaf. Wann wird sie zu welchem Preis geweckt? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Sanierung und der Umbau der Villa Berg wird sich weiter verzögern. Eigentlich hätte der Gemeinderat schon vor Weihnachten das Okay geben sollen, damit das Stadtplanungsamt und das beauftragte Atelier Brückner ihre Arbeit an dem Projekt fortsetzen können. Nach der Kritik im Gemeinderat an den Entwürfen und an den Gesamtkosten von aktuell rund 170 Millionen Euro steht diese Entscheidung aber nach wie vor aus. Dadurch sei bereits etwa ein halbes Jahr verloren, hat Matthias Bertram vom Amt für Stadtplanung und Wohnen jetzt im Bezirksbeirat Stuttgart-Ost erklärt. Wann und wie es weitergeht, kann erst nach einem geplanten Workshop zu Sparmöglichkeiten entschieden werden.