Sanierung der Stadtkirche Leonberg: In den Rissen gedeiht sogar der Holunder

In den Rissen gedeiht sogar der Holunder

1 Die Sanierung der Leonberger Stadtkirche ist buchstäblich ein Jahrhundertprojekt. Allein die Kosten für die Arbeiten am Turm, die wohl etwa ein halbes Jahr dauern werden, belaufen sich auf rund 940 000 Euro. Foto: Simon Granville

Die evangelische Kirchengemeinde Leonberg Nord hat Großes vor. Sie lässt eine neue Orgel in der Stadtkirche einbauen. Dafür muss das Kirchenschiff umgestaltet werden. Doch zuerst muss der marode Turm saniert werden.











„Jeremias Schwartz und seine Werkstatt haben hervorragende Arbeit geleistet“ ist die Leonberger Pfarrerin Heidi Essig-Hinz hoch oben auf dem Gerüst am Turm der evangelischen Stadtkirche St. Johannes der Täufer erfreut und zufrieden. „Wäre das nicht der Fall gewesen, dann wäre unser Vorhaben um einiges aufwendiger und wahrscheinlich teurer geworden“, ist auch Architekt Wolfgang Hartmann überzeugt. Gemeint ist die gerade anstehende Sanierung des dafür eingerüsteten Kirchenturmes. Der zeigt erhebliche Schäden am Natursteinmauerwerk. An zahlreichen Stellen sind die gelb-grünlichen Schilfsandsteine verwittert und bröckeln ab.