Sanierung der: So bekommt der Turm seine goldenen Zifferblätter

13 Mitarbeiter der Firma Turmuhrenbau Eisenhart bringen eine Hälfte der Zifferblätter aus dem Bauaufzug, damit sie aufgehängt werden kann. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Sanierung der evangelischen Stadtkirche – das Wahrzeichen Bad Cannstatts – ist in vollem Gange. Am Montag wurden die Zifferblätter am Turm montiert. Aber damit die Zeit wieder ablesbar wird, braucht es noch die Zeiger.











Seit April vergangenen Jahres wird die evangelische Stadtkirche in Bad Cannstatt saniert, wobei am Dach begonnen wurde. An der West- und Nordseite sind die Gerüste bereits wieder entfernt worden, und hier sieht man schon den frischen Anstrich und die sanierten Steine sowie die erneuerten Kreuzrosetten und Kreuzblumen. Allerdings gibt es am Turm immer noch einiges zu tun. Zwar sind dort die Holzschallläden schon komplett saniert – und der Naturstein zu 90 Prozent, aber das Problem ist die Turmspitze, denn das Kupferdach weist Schäden auf. Jetzt kehrt erst einmal die Turmuhr Stück für Stück zurück: Nachdem sie im Februar abgenommen worden sind, sind die frisch sanierten Zifferblätter wieder montiert worden.