Sanierung der Pfarrscheuer in Musberg: Hier hebt ein Dach ab in die Lüfte

6 Das Dach der Pfarrscheuer auf dem Weg zu seinem neuen Bestimmungsort. Foto: Fritzsche

Das sieht man nicht alle Tage: Ein Dach wird über Stahlträger von einem Kran angehoben und macht sich ab durch die Luft. Was steckt dahinter? Und warum ist das trotz Denkmalschutz erlaubt?











Pünktlich zu Beginn hat es ein wenig zu nieseln begonnen, aber das hält niemandem ab: Das Dach der Musberger Pfarrscheuer ist in Planen verpackt und an Stahlträger und Ketten gehängt worden. Und dann setzt es sich in Bewegung: Zuerst sind es nur Millimeter, dann geht es immer weiter nach oben. Der Kran hebt das Dach ab, immer höher und immer höher, trägt es Richtung Dreifaltigkeitskirche. Auf dem – genau ausgemessenen – Raum zwischen Kirche, Pfarrhaus und Pfarrscheuer lässt der Kran das Dach wieder hinunter, bis es auf Holzträgern abgesetzt wird. Jetzt hat Pfarrer Balles, der mit seiner Familie im ersten Stock des Pfarrhauses wohnt, das Dach direkt vor den Fenstern. „Jetzt kann uns von der Straßenseite her wenigstens niemand in die Küche schauen“, scherzt er.