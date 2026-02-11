Sanierung der Bahn AG: Am Ende der teure Kollaps?

Die Kosten für die Modernisierung wichtiger Strecken explodieren und die Vollsperrungen führen zu noch größeren Betriebsproblemen und Verspätungen. In der Branche wächst die Kritik.
Es ist ein weiterer Tiefpunkt. Im Januar fuhren nur noch 52 Prozent der Fernzüge der Deutschen Bahn AG halbwegs pünktlich, am schlechtesten Wintertag war kaum noch ein Viertel der ICE-Flotte ohne größere Verspätung unterwegs. DB-Chefin Evelyn Palla und Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wären schon froh, wenn der Staatskonzern in diesem Jahr das sehr bescheidene Ziel von gerade mal 60 Prozent Pünktlichkeit erreichen würde.