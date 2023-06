13 Wo sonst die Linien- und Frachtmaschinen verkehren, beanspruchen jetzt Fahrzeuge den ganzen Tag den Platz. Foto: Flughafen Stuttgart GmbH/Bright-Media, Tobias Launer

Stuttgart - Genau 17 Tage lang ist auf dem Landesflughafen bei Stuttgart kein Flugzeug gestartet und gelandet. An diesem Donnerstag geht der Flugbetrieb weiter: Die erste Maschine ist die Eurowings nach Berlin-Tegel, die planmäßig um 7.05 Uhr abheben wird. Aber was heißt schon Flugbetrieb? Wo sonst zwischen 250 und 300 Flugzeugen täglich starten oder landen, bremst in diesen Wochen das Coronavirus die Geschäftigkeit aus. Fünf Flugzeuge heben ab und kommen am selben Tag auch wieder zurück: zwei nach Berlin, zwei nach Hamburg und eines nach Amsterdam. Mehr geben die vielerorts geltenden Reisebeschränkungen und die daher mangelnde Nachfrage nicht her.