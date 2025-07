Sanierung am Bahnhof Korntal: Nur Treppen! Wie kommen Rollstuhlfahrer zu den Gleisen 2 und 3?

Sanierung am Bahnhof Korntal

1 Am Bahnhof in Korntal wird momentan der Fußgängersteg saniert. Die Sperrung führt zu einigen Unannehmlichkeiten. Foto: Simon Granville

Am Bahnhof Korntal wird der Fußgängersteg saniert. Wer nicht gut zu Fuß ist, hat gerade besonders das Nachsehen: Er muss weite Umwege auf sich nehmen.











Defekte Aufzüge an Bahnhöfen sind ein Ärgernis. Der Aufzug am Bahnhof Korntal funktioniert zwar, den Fahrgästen der S-Bahn nutzt das zurzeit aber nichts. Er ist außer Betrieb, weil der Fußgängersteg über den Gleisen saniert wird und gesperrt ist – der Weg, der den nördlichen und südlichen Teil der Stadt verbindet und einen barrierefreien Zugang zu den mittleren Gleisen ermöglicht; der Aufzug bringt einen zu den Gleisen 2 und 3. Wer schlecht zu Fuß ist oder gar im Rollstuhl sitzt, schweres Gepäck hat, einen Kinderwagen oder ein Fahrrad schiebt, hat nun also besonders das Nachsehen.