Saniertes Freibad in Göppingen startet in die Saison: Freizeitspaß mit neuen Rutschen

Saniertes Freibad in Göppingen startet in die Saison

1 Es kann losgehen: Andreas Bantel, Thomas Jaeger und Peter Naab (von links) von den Stadtwerken Göppingen beim Rundgang durch das sanierte Freibad zur Saisoneröffnung Foto: Staufenpress

Am Freitag geht es los: Um 15 Uhr startet das rundum sanierte Göppinger Freibad in die erste komplette Freibadsaison. Auch gegenüber dem Probebetrieb im vergangenen Jahr gibt es noch kleine Veränderungen.











Im vergangenen Jahr war nur ein kurzer Probebetrieb möglich. Jetzt startet das Freibad in eine komplette Saison. Rund 8,5 Millionen Euro haben die Stadtwerke investiert, drei Millionen davon stammen aus einem Zuschuss des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Normalerweise sieht man bei einem so grundlegenden Umbau vieles nicht, was an Technik zur Wasseraufbereitung erneuert wird. „Hier ist das nicht so“, berichtet Thomas Jaeger, Abteilungsleiter Bäder bei den Stadtwerken Göppingen, bei einem Rundgang durch das sanierte Freibad.​