Knalliges Pink hat ausgedient. Im Sommer 2026 setzt die Modewelt auf Blush Pink - einen zarten Rosaton zwischen Rosé und pudrigem Nude. Die Farbe wirkt elegant, modern und lässt sich vielseitig kombinieren. Von der Hemdbluse bis zum Slipdress: So stylt man den Trend.
In den vergangenen Jahren dominierte vor allem knalliges Pink die Mode. Im Sommer 2026 zeigt sich Rosa von einer neuen Seite. Nach dem Barbiecore-Hype verabschieden sich Fashion-Fans von grellen Tönen und setzen stattdessen auf eine deutlich subtilere Variante: Blush Pink. Der zarte Rosaton wirkt zurückhaltend, elegant und überraschend modern. Gleichzeitig bringt er eine angenehme Frische in die Sommergarderobe und lässt sich deutlich vielseitiger kombinieren als seine auffälligeren Vorgänger.