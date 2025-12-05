Sanfter Weißton: Pantone kürt Cloud Dancer zur Farbe des Jahres 2026

Das Pantone Color Institute hat seine Farbe des Jahres 2026 verkündet: "Cloud Dancer" heißt der sanfte Weißton, der Ruhe und Neuanfang symbolisieren soll. Die Wahl steht im krassen Gegensatz zu den Vorjahren.
Das Pantone Color Institute hat die Farbe des Jahres für 2026 vorgestellt: Pantone 11-4201 Cloud Dancer heißt sie offiziell und steht für ein "edles Weiß". Es soll, so die Mitteilung des US-Unternehmens, "als Symbol für beruhigende Einflüsse in einer Gesellschaft dienen, die den Wert der stillen Reflexion wiederentdeckt". Der Farbton wirke "wolkig und ausgeglichen, durchdrungen von einem Gefühl der Gelassenheit".