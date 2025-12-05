Sanfter Weißton: Pantone kürt Cloud Dancer zur Farbe des Jahres 2026

Das Pantone Color Institute hat seine Farbe des Jahres 2026 verkündet: "Cloud Dancer" heißt der sanfte Weißton, der Ruhe und Neuanfang symbolisieren soll. Die Wahl steht im krassen Gegensatz zu den Vorjahren.

Das Pantone Color Institute hat die Farbe des Jahres für 2026 vorgestellt: Pantone 11-4201 Cloud Dancer heißt sie offiziell und steht für ein "edles Weiß". Es soll, so die Mitteilung des US-Unternehmens, "als Symbol für beruhigende Einflüsse in einer Gesellschaft dienen, die den Wert der stillen Reflexion wiederentdeckt". Der Farbton wirke "wolkig und ausgeglichen, durchdrungen von einem Gefühl der Gelassenheit".

Mit dem bloßen Auge ist "Cloud Dancer" indes kaum von natürlichem Weiß zu unterscheiden. Entsprechend gemischt fallen die Reaktionen aus. Während einige den schlichten und stilvollen "Weniger ist mehr"-Ansatz der Entscheidung loben, urteilt die "Vogue": "Stört nicht, macht aber auch keine Wellen."

Erstes Weiß als Farbe des Jahres

Cloud Cancer ist tatsächlich der erste Weißton seit der ersten Bekanntgabe im Jahr 1999 und steht im krassen Kontrast zu den Pantone-Farben der Vorjahre: 2025 wählte Pantone mit Mocha Mousse ein dunkles Braun, 2024 dominierte mit Peach Fuzz ein warmes Rosa mit leichtem Orange-Stich und 2023 setzte die knallige Violett-Nuance Viva Magenta ein deutlich kräftigeres Zeichen.

Das US-Unternehmen Pantone veröffentlichte ursprünglich Farbpaletten für die Mode- und Kosmetikbranche, entwickelte sich aber seit den sechziger Jahren mit seinem eigenen Farbsystem zunehmend zu einer maßgeblichen Instanz für Farbtrends und Design. Viele Hersteller greifen die jeweilige Pantone-Trendfarbe auf und bringen passende Produkte oder Sondereditionen auf den Markt.

Ein Beispiel dafür ist der Smartphone-Hersteller Motorola, der parallel zur Präsentation der neuen Jahresfarbe sein aktuelles Motorola Edge siebzig in "Cloud Dancer" vorstellte - mit auffälligem Rückenmuster und Swarovski-Steinbesatz. Daneben gibt es auch designtechnisch eher ungewöhnliche Kooperationen, etwa mit Play-Doh (weiße Knete) oder Post-it (weiße Notizzettel).