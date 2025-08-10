Sandra Köhldorfer: TV-Expertin hat geheiratet

"Es war ein Traum": Dr. Sandra Köhldorfer, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick", hat ihren US-amerikanischen Verlobten Ryan Bank geheiratet. Die Trauung fand am 8. August in Graz statt.
Dr. Sandra Köhldorfer (43) hat am vergangenen Freitag über den Dächern von Graz ihrem Lebensgefährten Ryan Bank das Jawort gegeben. Die Psychotherapeutin, die seit 2014 als Expertin im Sat.1-Format "Hochzeit auf den ersten Blick" unzählige Paare auf ihrem Weg ins Eheglück begleitet hat, durfte nun selbst vor den Altar treten.