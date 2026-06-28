Sandra Hüller, Sabrina Setlur und mehr: Filmfest München mit Cannes-Sieger und vielen Stars eröffnet

Rund 1.600 Gäste, glühende Hitze und ein Cannes-Sieger: Das 43. Filmfest München ist eröffnet. Höhepunkt des Abends war die Deutschlandpremiere von "Vaterland" - Regisseur Paweł Pawlikowski stellte den Film mit Sandra Hüller und Devid Striesow persönlich vor.
München ist wieder im Filmfest-Fieber. Trotz hochsommerlicher Temperaturen, parallel laufendem Christopher Street Day und Fußball-WM strömten am Samstagabend rund 1.600 geladene Gäste in den Gasteig HP8, um die Eröffnung des 43. Filmfest München zu feiern. Der Andrang auf dem roten Teppich - in München traditionell "Isarcarpet" genannt - war entsprechend groß. Filmstars, Produzenten, Regisseure und Influencer trotzten der Hitze mit bemerkenswerter Gelassenheit. Festivaldirektor Christoph Gröner und die künstlerische Leiterin Julia Weigl nahmen es mit Humor: "Wir haben festgestellt, dass Ventilatoren quasi überall ausverkauft sind." Also habe man "für ganz viel Wasser und für ganz viel gute Laune" gesorgt - und sei am Morgen noch in die Isar gesprungen.