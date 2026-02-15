Sandra Hüller: Besondere Herausforderungen bei Rose-Dreh

Sandra Hüller steht heute Abend mit ihrem neuen Film "Rose" im Mittelpunkt der Berlinale. Das Historiendrama feiert Weltpremiere und geht ins Rennen um einen Goldenen Bären. Zuvor hat die Schauspielerin verraten, wie schwierig die Dreharbeiten für sie waren.
Heute Abend feiert die deutsch-österreichische Koproduktion "Rose" ihre Weltpremiere bei der Berlinale. Darin spielt Deutschlands Hollywood-Export Sandra Hüller (47) eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert als Soldat ausgibt, der nach dem Krieg in einem abgelegenen Dorf einen Neuanfang sucht. In einem Interview mit "The Hollywood Reporter" hat die Schauspielerin über die besonderen Herausforderungen beim Dreh gesprochen.