1 Sander Sagosen steht vor einer Rückkehr in seine Heimat. Foto: imago images/Holsteinoffice

Rückraumspieler Sander Sagosen verlässt den THW Kiel. Der Norweger lehnte das Angebot zur vorzeitigen Verlängerung seines im Juni 2023 auslaufenden Vertrages ab. Silvio Heinevetter steht vor einem Wechsel innerhalb der Bundesliga.















Link kopiert

Kiel/Flensburg - Die Handball-Bundesliga verliert drei Topspieler aus Norwegen. Wie der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt am Freitag mitteilten, werden die Rückraumspieler Sander Sagosen und Magnus Röd ihre bis zum 30. Juni 2023 datierten Verträge nicht verlängern. Schon am Ende dieser Serie verlässt Magnus Gullerud den aktuellen Tabellenführer SC Magdeburg. Die drei Nationalspieler werden mit dem Club Kolstad IL in ihrem Heimatland in Verbindung gebracht, der am Sonntag sein finanzkräftiges Projekt vorstellen will. Auch Linksaußen Rune Dahmke vom THW Kiel ist bei den Norwegern ein Thema.

„Wir akzeptieren die Entscheidung natürlich, auch wenn die Zusammenarbeit mit Sander langfristig angelegt war“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi am Freitag zum angekündigten Sagosen-Abschied. Auch Szilagyis Flensburger Kollege Dierk Schmäschke gab sich zerknirscht: „Wir wollten Magnus bei der SG halten und haben alles im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht. Er wird in seiner verbleibenden Zeit alles für die SG geben.“

SCM-Trainer Bennet Wiegert sagte zu Gulleruds Abgang: „Magnus wird uns nicht nur spielerisch, sondern besonders auch menschlich fehlen. Unsere Gespräche waren sehr offen und zu 100 Prozent transparent, daher sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung auch nachgekommen.“

Unterdessen stehen bundesligaintern weitere Wechsel bevor: Nach Informationen unserer Redaktion zieht es Silvio Heinevetter von MT Melsungen zum SC DHfK Leipzig, deren Keeper Joel Birlehm sich wiederum den Rhein-Neckar Löwen anschließen könnte.