„Sanctuary“ in der Lerche 22: Sexpositive Party in Stuttgart – Blick hinter die Kulissen beim Aufbau

Käfige werden geschoben, Bondage-Installationen befestigt – im Video gewährt der Veranstalter der sexpositiven Partyreihe „Sanctuary“ einen Blick hinter die Kulissen.
Was auf sexpositiven Partys passiert, bleibt auf sexpositiven Partys. Auch bei der Partyreihe „Sanctuary“, die normalerweise im Proton stattfindet und an diesem Samstag in eine Sonderedition im Club Lerche 22 am Schlossplatz in Stuttgart feiert, gilt strengstes Fotografier- und Filmverbot, wenn die Pforten am Abend öffnen. Pforten in eine für die meisten etwas andere Welt, in der es außer Einvernehmlichkeit aller Beteiligter nur wenige Regeln gibt.