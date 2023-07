9 Morbider Charme im Obergeschoss Foto: Oliver Wiehl

Auf einem prächtigen Anwesen im Wald von Schömberg wurden einst Tausende von Lungenkranken kuriert. Nun wird es zwangsweise versteigert.









Schömberg - Es mag Einbildung sein, aber die Maus, die am Hang im Unterholz sitzt, sieht ungemein beseelt aus. Und die Schnecke, die mit ihrem stattlichen Haus über die Auffahrt kriecht, strahlt eine auffallend große Zufriedenheit aus. Auch die Amsel in den Fichtenzweigen, so scheint es, trällert ungleich reiner als ihre Artgenossen unten im Tal. Oder ist es gar keine Einbildung? „Waldesluft und Sonnenschein halten Herz und Lunge rein“, steht in Stein gemeißelt auf einer Tafel am Fuße dieses Anwesens, das so verborgen liegt, dass es kaum jemand findet, der es nicht sucht. Und das gleichzeitig so prächtig ist, dass man sich denken kann: Hier war einmal sehr viel mehr geboten als der Anblick einer beseelten Maus oder einer zufriedenen Schnecke.