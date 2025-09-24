San José: Mutmaßlich zwei Deutsche in Costa Rica tot aufgefunden

Sie galten als vermisst. Auf dem Grundstück zweier Deutscher in dem mittelamerikanischen Land werden nun zwei Leichen in einem Grab gefunden. Die Behörden vermuten einen Überfall.
Auf dem Grundstück eines deutschen Paares im Westen Costa Ricas sind Behörden zufolge die Leichen einer Frau und eines Mannes gefunden worden. Die beiden seien einen Tag zuvor als vermisst gemeldet worden, teilte Randall Zúñiga, der Direktor der Ermittlungsbehörde (OIJ) in dem mittelamerikanischen Land, auf der Plattform X mit.