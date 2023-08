Samuel Schneider in „Beauty & the Nerd“

1 Strahlendes Sieger-Duo: Ein Koffer voller Geld für Samuel und Setty. Foto: Pro Sieben

Sieg für Ritter Samuel: Der 26-Jährige Mittelalter- und Fantasy-Fan aus Grafenau hat beim Reality-Format „Beauty & the Nerd“ gewonnen. Die Siegprämie von 50 000 Euro teilte er mit seiner Show-Partnerin Setty.









Endlich darf Ritter Samuel sein Schweigegelübde brechen: Am Ende von sechs Folgen des Reality-Formats „Beauty & the Nerd“ räumte der 26-jährige Mittelalter- und Fantasy-Fan aus Grafenau mit seiner 24-jährigen Show-Partnerin Setty Mois das Preisgeld von 50 000 Euro ab. Die Dreharbeiten hatten bereits im Frühjahr 2022 auf Zypern stattgefunden. Mehr als ein Jahr lang, bis zur Ausstrahlung des Finales am Donnerstag auf Pro Sieben, hatte Samuel Schneider sein Geheimnis für sich behalten müssen.