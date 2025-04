Viele Zuschauer zeigten sich nach der aktuellen Folge von „Germany’s Next Topmodel“ besorgt über Samuel. Der 23-Jährige erklärte jetzt, was wirklich hinter seinem vermeintlich schwachen Auftritt steckt.

In Folge 15 von „Germany’s Next Topmodel“ stand für die verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten eine Schauspiel-Challenge auf dem Programm – ein echtes Highlight, das auch Schauspieler Sebastian Ströbel kritisch begleitete.

Während einige Kandidaten überzeugten, konnte Samuel nicht seine gewohnte Energie zeigen. Viele Zuschauer fiel offenbar auf: Der 23-Jährige wirkte angeschlagen, sein Auftreten müde und unkonzentriert. In seiner Instagram-Story teilte der Kandidat eine erhaltene Nachricht, in der sich jemand besorgt danach erkundigte, warum er so „lustlos und müde“ ausgesehen habe. Bei vielen Fans dürften die Alarmglocken geläutet haben: War eine alte Verletzung Grund für das geschwächte Auftreten?

Samuel äußert sich: „Ich hatte Bauchkrämpfe und hab nichts gegessen“

Kurz nach der Ausstrahlung der Folge wandte sich Samuel auf Instagram und TikTok an seine Fans. In seiner Instagram-Story erklärte er, dass er während der Schauspiel-Challenge unter Bauchkrämpfen litt und den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Trotzdem habe er die Aufgabe durchziehen wollen. Außerdem habe man sich am Set die ganze Zeit gut um ihn gekümmert.

Auch auf TikTok sprach er über seine gesundheitlichen Probleme und betonte, dass es ihm beim Cowboy-Walk bereits wieder deutlich besser gegangen sei und dieser ihm sogar richtig Spaß gemacht habe.

Nicht das erste Mal: Alte Verletzung zwingt Samuel immer wieder zur Pause

Bereits in einer früheren Folge musste Samuel ein Casting auslassen – Grund war eine alte Verletzung. Der Kölner hatte vor einigen Jahren einen traumatischen Vorfall überlebt: Auf einer Geburtstagsparty wurde er mit einem Messer angegriffen. Die Folgen waren gravierend – eine Not-Operation, ein halber Meter seines Darms musste entfernt werden. Seitdem leidet Samuel immer wieder unter Schmerzen, wie er im Verlauf der Staffel offen erzählt hat. Auch ein Krankenhausaufenthalt während der Dreharbeiten war bereits notwendig.

Ob die Bauchschmerzen bei der Schauspiel-Challenge wieder mit der alten Verletzung zusammenhingen oder eine andere Ursache hatten, erklärte er jedoch nicht explizit.

Wer ist Samuel?

Samuel ist 23 Jahre alt, kommt aus Köln und arbeitet als Bankkaufmann. Bei GNTM will er nicht nur als Model überzeugen, sondern auch Mut machen: Mit seiner Geschichte will er zeigen, dass man auch nach schweren Rückschlägen weitermachen kann. „Ich möchte ein Vorbild sein“, sagte er gegenüber Joyn. Seine ehrliche Art und seine Ausstrahlung machen ihn zu einem Fanliebling der aktuellen Staffel.

Wie es mit Samuel bei „Germany’s Next Topmodel“ weitergeht, zeigt sich in den nächsten Folgen – immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn.