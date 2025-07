Zum 31. Juli 2025 führt Samsung die „Richtlinie für inaktive Accounts“ ein. Diese soll dem Schutz von Benutzerkonten dienen, die nicht mehr in Gebrauch sind. Welche Kundenkonten dabei als inaktiv gelten, ist klar definiert.

Wird mein Samsung-Account gelöscht?

Alle Samsung-Kunden, die befürchten, dass ihr Konto zum 31. Juli aufgrund von Inaktivität gelöscht wird, können zunächst aufatmen. Denn Samsung beginnt mit der Löschung von inaktiven Accounts frühestens am 31. Juli 2027, also genau 24 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie. Gelöscht werden dann nur die Accounts, die vom System als inaktiv erkannt wurden. Inaktivität bedeutet in diesem Fall, dass innerhalb der letzten 24 Monate keine Anmeldung bei Samsung-Diensten und -Produkten über einen Samsung-Account und auch keine aktive Nutzung eines Dienstes oder Produkts stattgefunden hat, während man eingeloggt war. Als Aktivität zählt zum Beispiel auch die Nutzung des Kalenders oder von Samsung Health.

Wie verhindert man die Löschung?

Um die automatische Löschung eines inaktiven Accounts zu verhindern, muss man sich lediglich einloggen. In diesem Fall beginnt die Zweijahresfrist von Neuem. Samsung weist die betroffenen Kunden mit einer Mail rechtzeitig darauf hin, dass die Löschung bevorsteht. Man hat also ausreichend Zeit, um bei Bedarf zu handeln.

Es gibt auch Ausnahmen

Samsung hat in seiner Richtlinie auch Ausnahmen für die automatische Löschung definiert. Ausgeschlossen sind zum Beispiel Accounts, die in einem Familienkonto registriert sind. Aber auch das Sammeln von Samsung-Rewards-Punkten verhindert die Löschung. Weitere Ausnahmen sind in den AGB des Unternehmens zu finden und können sich jederzeit ändern.