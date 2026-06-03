Samstag und Sonntag in Waiblingen: Rosenmarkt und neue Büchermeile laden zum Flanieren ein

Am 6. und 7. Juni wird Waiblingen zum Paradies für Pflanzenfans und Bücherwürmer: Gärtnereien, Kunsthandwerker, Antiquariate und private Anbieter bieten Schönes und Rares zum Verkauf.
Ohne Pflanzen und Bücher wäre die Welt um einiges trister. Am Wochenende, 6. und 7. Juni, gibt es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Gelegenheit, sich mit beidem einzudecken: Dann bieten zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche Marktbeschicker auf dem Eva Mayr-Stihl-Platz bei der Galerie Stihl und entlang der Rems bis zum Beinsteiner Tor ihre Waren beim zweitägigen Rosenmarkt an. Am Sonntag lockt zudem die „Büchermeile“ im Waldmühleweg. Die Veranstaltung ersetzt den bisherigen „Buchmarktplatz“.