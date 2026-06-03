Samstag und Sonntag in Waiblingen: Rosenmarkt und neue Büchermeile laden zum Flanieren ein

Am 6. und 7. Juni wird Waiblingen zum Paradies für Pflanzenfans und Bücherwürmer: Gärtnereien, Kunsthandwerker, Antiquariate und private Anbieter bieten Schönes und Rares zum Verkauf.

Ohne Pflanzen und Bücher wäre die Welt um einiges trister. Am Wochenende, 6. und 7. Juni, gibt es in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) die Gelegenheit, sich mit beidem einzudecken: Dann bieten zwischen 11 und 18 Uhr zahlreiche Marktbeschicker auf dem Eva Mayr-Stihl-Platz bei der Galerie Stihl und entlang der Rems bis zum Beinsteiner Tor ihre Waren beim zweitägigen Rosenmarkt an. Am Sonntag lockt zudem die „Büchermeile“ im Waldmühleweg. Die Veranstaltung ersetzt den bisherigen „Buchmarktplatz“.

Alles, was das Herz von Gartenfreunden und Rosenfans höher schlagen lässt, ist auf dem Rosenmarkt zu finden. Ingrid Gerstenmaier hat das Event vor vielen Jahren ins Leben gerufen und einige Aussteller sind seit dem ersten Markt dabei. Zum Beispiel regionale Rosenzüchter und Gärtnereien, die duftende und farbenprächtige Rosen, Begleitpflanzen wie Lavendel und andere Blumen anbieten. Auch seltene Sorten kann man auf dem Rosenmarkt finden. Außerdem Naschpflanzen, die beispielsweise süße Cocktailtomaten oder Paprika liefern.

„Tauschen statt kaufen“ ist am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr das Motto am Stand von BUND und dem Verein Waiblingen Klimaneutral. Wer Pflanzen, Ableger und Setzlinge übrig hat, kann sie hier tauschen oder abgeben und mit anderen Gartenfans fachsimpeln. An beiden Tagen gibt die Schafhalterin Christine Brencher vom preisgekrönten Projekt Schafwanderweg Kernen Informationen zur Schafhaltung und zur Arbeit heimischer Schäfereien und ihrem Beitrag für den Erhalt von Streuobstwiesen. Zur Unterstützung dieses traditionellen Handwerks sind am Stand Produkte wie beispielsweise Schafwollpellets, Felle und gerauchte Wurst erhältlich.

Ebenfalls auf dem Rosenmarkt zu haben sind hochwertige Dekoartikel aus Keramik, Holz und Metall als das i-Tüpfelchen für den Garten. Darüber hinaus verkaufen verschiedene Kunsthandwerker feine Seifen, edle Düfte, Schmuck, Kunstwerke, Textilien und zahlreiche rosige Spezialitäten, zum Angebot gehört etwa spritziger Rosen-Secco.

Beim Rosenmarkt kann man am Samstag auch Pflanzen tauschen: am Stand von BUND und Waiblingen Klimaneutral. Foto: Thomas Renz

Am Sonntag lädt die Büchermeile zum literarischen Flanieren ein. Die bisher unter dem Namen „Buchmarktplatz“ bekannte Veranstaltung findet in neuer Form statt. Statt des Marktplatzes ist nun der Waldmühleweg der Ort, an dem ausgewählte Antiquariate und private Anbieter ihre Schätze anbieten. Antiquarische Kostbarkeiten, vergriffene Romane oder verloren gegangene Kinderbücher, Sachliteratur oder günstige Taschenbücher – Buchliebhaber werden hier sicher fündig.

Anreise und Parkmöglichkeiten

Generell empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Vom Bahnhof Waiblingen fahren die Buslinien 201, 204, 208, 209 und 211 in Richtung Innenstadt. Die Parkhäuser stehen zwar zur Verfügung, bieten aber nur begrenzte Kapazitäten. Parkmöglichkeiten gibt es auch bei der Rundsporthalle. Die Parkplätze am Beinsteiner Tor sind bereits ab Freitag, 5. Juni, 6 Uhr, gesperrt. Die beiden Parkplätze vor der Stadtmauer der Weingärtner Vorstadt sowie die Parkplätze entlang des Waldmühlenwegs ab Haus Nummer 19 und die komplette Parkbucht gegenüber sind ebenfalls ab 6 Uhr gesperrt.

Die Durchfahrt am Eva Mayr-Stihl-Platz ist ab Samstag, 6. Juni, 6 Uhr, komplett gesperrt. Die Sperrung endet am Sonntag, 7. Juni, gegen 19 Uhr. Anwohner, die ihr Auto nicht wie gewohnt parken können, können die öffentlichen Parkhäuser nutzen und bei der Touristinfo hinterlegte Tickets für eine kostenfreie Ausfahrt abholen. Dazu müssen der Personal- und Anwohnerparkausweis vorgelegt werden.