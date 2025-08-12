Sammlung von Theodor Engel: „Schatzkiste der Erdgeschichte“ – wie Göppingen zu seltenen Fossilien kam

Vor genau 100 Jahren hat die Stadt Göppingen die Fossiliensammlung von Theodor Engel gekauft. Ein Schatz, der derzeit jedoch nicht zu sehen ist. Das sind die Gründe.
Die Stadtgemeinde verpflichtet sich für alle Zeiten, die Naturaliensammlung als Sammlung von Pfarrer Theodor Engel beisammen zu lassen, gut unterzubringen, gewissenhaft zu unterhalten und im Rahmen einer geordneten Verwaltung dem Publikum und der Wissenschaft zugänglich zu machen.“ Der Kaufvertrag, den Theodor Engel vor 100 Jahren mit der Stadt Göppingen abgeschlossen hatte, ist eindeutig: Seine stattliche Sammlung, die er ein ganzes Leben lang zusammengetragen hatte, ist nicht nur dauerhaft öffentlich zu präsentieren, sondern auch der Wissenschaft zugänglich zu machen. Beides geschieht derzeit nicht. In Kisten und Kästen verpackt blicken die rund 70 000 Fossilien bis auf Weiteres einer ungewissen Zukunft entgegen.