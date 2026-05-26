Sammlung Prinzhorn bekommt Neubau: Das Museum ist gerettet

Das Museum der renommierten Sammlung Prinzhorn in Heidelberg stand vor dem Aus. Der Protest dagegen war riesig – und hatte erstaunlichen Erfolg.
Der Aufschrei war groß, als vor einem Jahr bekannt wurde, dass die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg ihr Museum schließen muss. Ausgerechnet diese einzigartige Einrichtung, in der „Irrenkunst“, wie es lange abschätzig hieß, gesammelt, erforscht und ausgestellt wird. Das Universitätsklinikum Heidelberg musste aus finanziellen Gründen einen Schlussstrich ziehen. So war klar: Wenn die international renommierte Sammlung Prinzhorn und ihr Museum eine Zukunft haben sollen, dann nur mit neuen Strukturen und anderer Finanzierung.