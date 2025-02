Sammelstellen für Weihnachtsbäume: Noch immer liegen Weihnachtsbäume in Stuttgart herum

1 An so mancher Sammelstelle liegen noch Weihnachtsbäume herum. Foto: Lichtgut/Kovalenko

An einigen Orten der Stadt befinden sich noch viele Weihnachtsbäume an den Sammelstellen. Im Laufe des Februar sollen sie aber abgeholt werden. Nicht alle landen aber auf dem Müllplatz, Nachzügler werden auch geschreddert.











Es ist frostig zurzeit und zumindest in den Morgenstunden sind die Wiesen der städtischen Parks mit weißem Raureif überzogen. Mit weißer Winterlandschaft hat das zwar wenig zu tun, dennoch gibt es in der Stadt noch einige Orte, an denen die Weihnachtszeit einen einholt: Die Sammelstellen für Weihnachtsbäume. Die meisten sind bereits wieder leer geräumt, denn nach christlicher Tradition werden die heimischen Tannenbäume samt Krippen und anderen Weihnachtsdevotionalien spätestens am Dreikönigstags, dem 6. Januar, weggeräumt. Das ist jetzt einen Monat her, und seitdem waren die Fahrzeuge des städtischen Eigenbetriebs Abfallwirtschaft (AWS) viel unterwegs, um alle Bäume aufzuladen. „Bis zum 4. Februar wurden 157 Tonnen Weihnachtsbäume eingesammelt“, berichtet Corinna Fälschle, die Assistentin der Geschäftsführung.