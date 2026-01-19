Sammelband zum Landesgeburtstag: Manuel Hagel und die Dame mit der Mundharmonika

CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel gibt einen Sammelband zum 75. Landesgeburtstag heraus. Enthalten ist auch eine Liebeserklärung der Erfolgsschriftstellerin Gaby Hauptmann.
Schwarzer Rolli, schwarze Hose, schwarzes Jackett – mit diesem Outfit wirkt Manuel Hagel bei seinem Auftritt als Herausgeber eines Sammelbandes zum 75. Landesjubiläum in Stuttgart fast ein wenig existenzialistisch angehaucht. Sonst ist der CDU-Spitzenkandidat stets mit weißem Hemd und Krawatte unterwegs. „75 Jahre Baden-Württemberg. 75 Stimmen“ heißt der Band. „Vielfalt. Vertrauen. Vision“ lautet der Untertitel.