Sammelaktion und Helferfest in Schorndorf: Nach der Flut: Erst Müll sammeln, dann gemeinsam feiern

1 Das Hochwasser an der Rems hat auch eine Menge Müll angespült. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lerm/r

Die Stadtverwaltung Schorndorf lädt zu einer gemeinsamen Aufräumaktion am Samstag, 20. Juli, entlang der Rems ein. Nur wenige Tage später soll es ein Fest für alle Helfer bei der Flut und Betroffene geben.











Link kopiert



Die Flutkatastrophe Anfang Juni hat Teile von Schorndorf schwer getroffen und erhebliche Schäden verursacht. Zudem hat sie an den Gewässern große Mengen an Müll hinterlassen. Um die Bach- und Flussläufe von diesen Hinterlassenschaften zu befreien, organisiert die Stadt Schorndorf am Samstag, 20. Juli, von 9 bis 13 Uhr eine Müllsammelaktion. Die Zentralen Dienste stellen dafür Greifzangen und Handschuhe zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. Aus Sicherheitsgründen sollten Teilnehmer eine Warnweste mitbringen und während der Aktion tragen. Insbesondere im Uferbereich ist festes Schuhwerk wichtig. Die zu begehenden Abschnitte beginnen im Norden an der Gemarkungsgrenze der Stadtteile Miedelsbach und Schornbach und erstrecken sich von dort bis zur Rems. Zudem muss die Rems auf der gesamten Schorndorfer Gemarkung gereinigt werden.