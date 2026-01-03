Samira Yavuz : Realitystar hat den Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan abgebrochen

Realitystar Samira Yavuz hat aktuell keinen Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz. Im Dschungelcamp trifft sie bald auf seine Affäre Eva Benetatou. Die beiden gemeinsamen Kinder darf er aber weiterhin sehen.
Zwischen Samira Yavuz (32) und ihrem Noch-Ehemann Serkan (32) herrscht Eiszeit. Die zweifache Mutter hat den Kontakt zu dem Vater ihrer Kinder aktuell komplett abgebrochen, wie sie jetzt im Interview mit "Bild" verrät. "Mit Serkan ist es aktuell schwierig", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit. "Es hat sich doch noch mal ein wenig zugespitzt. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch."