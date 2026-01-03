Samira Yavuz : Realitystar hat den Kontakt zu Noch-Ehemann Serkan abgebrochen

Realitystar Samira Yavuz hat aktuell keinen Kontakt zu ihrem Noch-Ehemann Serkan Yavuz. Im Dschungelcamp trifft sie bald auf seine Affäre Eva Benetatou. Die beiden gemeinsamen Kinder darf er aber weiterhin sehen.

Zwischen Samira Yavuz (32) und ihrem Noch-Ehemann Serkan (32) herrscht Eiszeit. Die zweifache Mutter hat den Kontakt zu dem Vater ihrer Kinder aktuell komplett abgebrochen, wie sie jetzt im Interview mit "Bild" verrät. "Mit Serkan ist es aktuell schwierig", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit. "Es hat sich doch noch mal ein wenig zugespitzt. Ich brauchte jetzt erst mal zwei Monate Kontaktabbruch."

Trotz der Funkstille beteuert Samira aber, dass Serkan weiterhin seine Vaterrolle ausüben darf. "Er ist Papa dieser Kinder. Wir haben feste Tage vereinbart - und dann werden die Kinder von jemand anderem gebracht oder geholt", betont sie gegenüber dem Blatt. Er dürfe deshalb "auf jeden Fall Papa sein und bleiben. Auch wenn ich keinen Kontakt zu ihm pflege."

Konfrontation im australischen Busch

Dabei hatten die beiden nach dem Ehe-Aus im Februar zwischenzeitlich Hoffnung auf eine Versöhnung gemacht. Im Mai zeigten sich Samira und Serkan Yavuz bei Instagram zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Valea beispielsweise wieder als harmonische Familie. Doch dieser Familienfrieden hielt nicht lange. Nach Informationen über einen Kuss zwischen Serkan und Reality-Kollegin Emma Fernlund bei "The Power" verschlechterte sich das Verhältnis.

Kurz vor dem Start des Dschungelcamps am 23. Januar bei RTL kommt für Samira Yavuz eine weitere Belastung hinzu: Im australischen Busch trifft sie auf Eva Benetatou (33) - die Frau, mit der Serkan sie betrogen hatte. "Sie ist eine Person, mit der ich wenig Lust habe, umzugehen", so Yavuz - sie wolle im Dschungel aber das Gespräch mit ihr eingehen und ihr die Meinung sagen.

Gleichzeitig stellte die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin in der RTL-Morgensendung "Punkt 8" klar: Eva war nicht der Grund für die Trennung. "Das war meine erste Nacht in meiner neuen Wohnung, da habe ich davon erfahren", betonte sie. Der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung sei also bereits gelaufen gewesen, als sie von der Affäre erfuhr.

Das einstige Reality-TV-Traumpaar Samira und Serkan hatte sich 2021 bei "Bachelor in Paradise" kennengelernt. Gemeinsam haben sie die Töchter Nova (3) und Valea (1). Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit wollten die beiden ursprünglich im August 2025 ihre Traumhochzeit feiern - stattdessen folgte das endgültige Aus.