Samira Wiley und Lauren Morelli: Orange Is the New Black-Traumpaar lässt sich nach 9 Jahren scheiden

Sie lernten sich am Set der Netflix-Hitserie "Orange Is the New Black" kennen und galten als eines der beliebtesten Paare Hollywoods. Jetzt ist die Ehe von Samira Wiley und Lauren Morelli nach neun Jahren am Ende. Was wird aus der gemeinsamen Tochter?
Es war eine Liebesgeschichte, die am Set von "Orange Is the New Black" begann - und die nun nach neun Jahren Ehe ihr Ende findet. Schauspielerin Samira Wiley (38) und Autorin Lauren Morelli (43) haben die Scheidung eingereicht, wie "Entertainment Weekly" durch einen Sprecher von Wiley bestätigt wurde.