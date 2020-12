Stuttgart-Feuerbach 17-Jährige mit Feuerwerkskörper beworfen und schwer verletzt

Eine 17-Jährige befindet sich Ende November an der Haltestelle Sportpark in Feuerbach, als ein Jugendlicher sie mit einem Feuerwerkskörper bewirft. Dabei erleidet die 17-Jährige schwere Verbrennungen am Bein. Die Polizei sucht Zeugen.