Samen Schneider: Eines der ältesten Geschäfte in Esslingen schließt – warum?

1 Die Inhaberin von Samen Schneider, Barbara Schneider (rechts), ist die Ururenkelin des Firmengründers. Mit dem Geschäft eng verbunden sind auch ihre Schwester Anette Steinemann und ihr Cousin Wolfgang Schneider. Foto: /Caroline Holowiecki

Mit Samen Schneider schließt eines der ältesten und traditionsreichsten Geschäfte in der Esslinger Innenstadt. Weshalb das nichts mit fehlender Kundschaft zu tun hat und wieso es doch vielleicht noch ein Wiedersehen geben könnte.











Im kommenden Jahr wäre das große Jubiläum gewesen. 175 Jahre alt wäre das Geschäft Samen Schneider da geworden. Doch so weit wird es nicht mehr kommen. Am 23. November endet die Ära der Firma Lorenz Schneider in Esslingen. An dem Samstag wird der letzte Öffnungstag sein, danach wird die Tür an der Straße Am Kronenhof für immer zugesperrt. Eines der ältesten und traditionsreichsten Einzelhandelsgeschäfte der Stadt schließt damit.