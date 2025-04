Samariterstift in Leonberg: Wunschbaum mit Ausblick auf Neubau

1 Noch bis Ende April hängen die Wünsche der Senioren und Kinder am Baum neben dem Eingang des Samariterstifts. Foto: Simon Granville

Am Samariterstift in der Seestraße Leonberg wird fleißig gearbeitet. Bis 2026 soll ein neues Gebäude mit 20 modernen Pflegezimmern fertig sein. Aktuell kann man den Bewohnern Wünsche erfüllen.











Link kopiert



Ein Schachtel Praline, eine Tafel Schokolade oder ein gemeinsames Gebet – die Wünsche, die am Kirschbaum neben dem Eingang zum Samariterstift in der Seestraße in Leonberg hängen, fallen recht einfach aus. Aufgeschrieben wurden sie von Bewohnern des Pflegeheims und des betreuten Wohnens. Auch ein paar Wünsche aus dem benachbarten Elly-Heuss-Knapp-Kindergarten finden sich am Baum. Die können dann etwa von Anwohnern erfüllt werden.