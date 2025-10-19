Sam Rivers ist tot: Bassist von Limp Bizkit im Alter von 48 Jahren gestorben

Die Nu-Metal-Band Limp Bizkit hat ihr Gründungsmitglied Sam Rivers verloren. Der Bassist starb am Samstag im Alter von nur 48 Jahren. In einem emotionalen Statement würdigt die Band ihren "Bruder" als "pure Magie" und "Herzschlag" der Gruppe. Eine Todesursache wurde nicht genannt.
