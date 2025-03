Sam Nivola : Das sagt The White Lotus-Star über die neue Schockszene

1 Sam Nivola (r.) mit den "White Lotus"-Kollegen Patrick Schwarzenegger (l.) und Catherine Hook. Foto: HBO/Warner

Das Verhältnis zwischen Patrick Schwarzenegger und Sam Nivolas Figuren beherrscht die Diskussionen um Staffel drei von "The White Lotus". Nivola verriet, wie sich die neueste Schockszene anfühlte.











In Folge sechs der dritten Staffel von "The White Lotus" schockierte eine Sexszene die Zuschauer. Achtung, Spoiler! Schon in der Episode davor war zu sehen, dass die Brüder Lochlan (Sam Nivola, 21) und Saxon (Patrick Schwarzenegger, 31) mit Chloe (Charlotte Le Bon, 38) betrunken im Bett landen. Die neue Folge enthüllt nun auch eine sexuelle Interaktion zwischen den Brüdern.