Sam Neill: Keine Krebszellen bei Jurassic Park-Star mehr nachweisbar

Vor rund drei Jahren wurde bekannt, dass Sam Neill an Krebs erkrankt ist. Heute scheint es ihm deutlich besser zu gehen. Er spricht davon, dass in seinem Körper keine Krebszellen mehr zu finden seien.
Eine seltene Behandlungsmethode gegen Krebs scheint bei dem neuseeländischen Schauspieler Sam Neill (78) angeschlagen zu haben. Der unter anderem aus der "Jurassic Park"-Reihe bekannte Star erzählt der Nachrichtenabteilung des australischen Seven Network, dass in seinem Körper aktuell keine Krebszellen mehr nachweisbar sind.