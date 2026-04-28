Sam Neill: Keine Krebszellen bei Jurassic Park-Star mehr nachweisbar

Vor rund drei Jahren wurde bekannt, dass Sam Neill an Krebs erkrankt ist. Heute scheint es ihm deutlich besser zu gehen. Er spricht davon, dass in seinem Körper keine Krebszellen mehr zu finden seien.

Eine seltene Behandlungsmethode gegen Krebs scheint bei dem neuseeländischen Schauspieler Sam Neill (78) angeschlagen zu haben. Der unter anderem aus der "Jurassic Park"-Reihe bekannte Star erzählt der Nachrichtenabteilung des australischen Seven Network, dass in seinem Körper aktuell keine Krebszellen mehr nachweisbar sind.

Neill hatte vor rund drei Jahren in seiner Autobiografie "Did I Ever Tell You This?" öffentlich gemacht, dass er an Krebs erkrankt ist. Eine Form eines Non-Hodgkin-Lymphoms war bei ihm festgestellt worden. Der Schauspieler lebe "seit etwa fünf Jahren mit einer bestimmten Art von Lymphom und habe eine Chemotherapie gemacht, eine ziemlich schreckliche Angelegenheit, aber sie hat mich am Leben gehalten", sagt Neill gegenüber "7 News".

Sam Neill war "ratlos"

Doch die Chemo habe irgendwann nicht mehr gewirkt. "Ich war ratlos und es sah so aus, als würde ich mich bald verabschieden, was natürlich nicht gerade ideal war", erzählt Neill. Dem Bericht zufolge habe sich nur noch eine Alternative für den 78-Jährigen angeboten - eine sogenannte CAR-T-Zelltherapie, die sich demnach derzeit in klinischen Studien zur Bekämpfung einer anderen Krebsart befinde.

Laut Ärzten des Universitätsklinkums Heidelberg könne diese Therapie besonders Patientinnen und Patienten "mit aggressivem Lymphdrüsenkrebs und bestimmten Formen von Leukämie" Hoffnung bieten. Bei der Therapie werden Immunzellen entnommen, genetisch modifiziert und zurück in den Körper gebracht, um dort Krebszellen zu bekämpfen. Dies sei allerdings mit einem enormen Aufwand verbunden. In Deutschland ist diese Form der Therapie demzufolge "nur bei wenigen Leukämieformen und Lymphomen zugelassen".

Bei Neill scheint die Behandlung erfolgreich gewesen zu sein. "Ich hatte gerade einen Scan und in meinem Körper ist kein Krebs mehr zu finden. Das ist wirklich außergewöhnlich", sagt der Schauspieler. Er scheint sich so wohl zu fühlen, dass er offenbar darüber nachdenkt, wieder vor der Kamera zu stehen. "Es wird Zeit, dass ich wieder einen Film drehe", sagt er.