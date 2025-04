„Salzburger Porsche-Tunnel-Festspiele“: Aktion gegen Porsche-Deal in Salzburg

1 Protest gegen den geplanten Porsche-Privattunnel in Salzburg Foto: dpa-Bildfunk

Sonderrecht für Superreiche? Gegen den geplanten Privattunnel des Auto-Milliardärs gibt es in der österreichischen Stadt in diesen Tagen kreative Proteste.











Link kopiert



An den übergroßen Kran auf dem Grundstück des Paschinger Schlössls in Salzburg haben sie ein Transparent gehängt: „Porsche Tunnel“ steht darauf, die Schrift ist in Rot durchgestrichen. Das Schlössl auf dem Kapuzinerberg gehört seit vier Jahren Wolfgang Porsche, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Porsche AG. Unten in der Stadt am Parkhaus Linzer Gasse stehen Demonstranten, andere sitzen über der Einfahrt mit Bannern: „Eine Stadt für alle!“, „Stoppt den Porsche-Privat-Tunnel“.