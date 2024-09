Zwei Deutsche sterben bei Bergunfällen

1 Malerisch mit majestätischer Bergwelt: Der Wolfgangsee im Salzkammergut. Hier haben sich zwei tödliche Kletterunfälle ereignet. Foto: APA/dpa/Barbara Gindl

Unabhängig voneinander stürzten ein Wanderer aus Köln und eine Alpinistin aus Ludwigsburg in den Tod. Beide waren mit ihren Ehepartnern unterwegs.











Link kopiert



Bei Unfällen in den Salzburger Alpen in Österreich sind zwei Deutsche vor den Augen ihrer Partner in den Tod gestürzt. Ein 65-Jähriger aus Köln kam ums Leben, als er auf einer Wanderung mit seiner Ehefrau unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Eine 31-jährige Alpinistin aus Baden-Württemberg war auf einer Tour mit ihrem Ehemann, als sie verunglückte.