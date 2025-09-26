Salzburger Festspiele: Nockerln und Spiele

Kristina Hammer ist die erste Deutsche, die als Präsidentin die Salzburger Festspiele mitleitet. Wie jongliert die gebürtige Karlsruherin diesen Jahrhundertjob? Eine Begegnung vor Ort
Die Präsidentin kommt gerade vom Videodreh. Sie trägt ein leuchtend blaues Kleid, die blonden Haare offen, dezentes Make-up, Seidenhalstuch. „Wir mussten uns beeilen, denn heute am Samstag ist Markt, und da spielt im Sommer oft eine Blaskapelle“, erzählt Kristina Hammer. Alles hat gut geklappt, das Reel für Instagram ist im Kasten. Mit der prachtvollen Kulisse der Salzburger Altstadt im Hintergrund und ohne störende „Humpta, Humpta, Tätärä“-Untermalung.