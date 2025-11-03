Salzburg: Geiseldrohung in Zug in Österreich - Mann festgenommen

Ein Mann droht mit einer Geiselnahme. Er wird in Salzburg gefasst. Die Polizei berichtet von einem verletzten Beamten. Die Zugpassagiere bleiben unverletzt.

Ein Mann hat in Österreich in einem Zug mit einer Geiselnahme gedroht und ist festgenommen worden. Nach Angaben eines Salzburger Polizeisprechers kamen keine Passagiere zu Schaden. Ein Polizist sei jedoch während des Einsatzes in Salzburg nahe der bayerischen Grenze verletzt worden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der Sender ORF über den Vorfall berichtet.

Der 31-jährige Mann aus Lettland war demnach mit einem Zug von Wien in Richtung Innsbruck gefahren. Unterwegs habe er gedroht, dass er Geiseln nehme werde, falls Polizeibeamte den Zug betreten würden, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Verdächtiger wehrte sich gegen Festnahme

Als der Zug in Salzburg hielt, wurde der Lette von Spezialeinheiten der Polizei gefasst. Er habe sich gegen die Festnahme gewehrt, hieß es. Bei dem Mann wurden keine Waffen gefunden. Zu den möglichen Hintergründen der Drohung konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Wenige Tage zuvor waren bei einem Messerangriff in einem Zug in Großbritannien am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Der 32-jährige Verdächtige wurde mittlerweile wegen versuchten Mordes in elf Fällen, Körperverletzung sowie wegen Besitzes einer Stichwaffe angeklagt.