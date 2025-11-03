Salzburg: Geiseldrohung in Zug in Österreich - Mann festgenommen

Ein Mann droht mit einer Geiselnahme. Er wird in Salzburg gefasst. Die Polizei berichtet von einem verletzten Beamten. Die Zugpassagiere bleiben unverletzt.
Ein Mann hat in Österreich in einem Zug mit einer Geiselnahme gedroht und ist festgenommen worden. Nach Angaben eines Salzburger Polizeisprechers kamen keine Passagiere zu Schaden. Ein Polizist sei jedoch während des Einsatzes in Salzburg nahe der bayerischen Grenze verletzt worden, sagte der Sprecher. Zuvor hatte der Sender ORF über den Vorfall berichtet.