Salmonellen-Verdacht: Bio-Pfeffer wird zurückgerufen

Wer bei Aldi Süd Bio-Pfeffer gekauft hat, sollte möglicherweise kurz einen genaueren Blick auf die Packung werfen. Worauf Kundinnen und Kunden achten sollten.
Wegen Salmonellen-Verdachts ruft ein Gewürzhändler mehrere Packungen seines Bio-Pfeffers zurück. Bei Aldi Süd verkaufte 60-Gramm-Packungen von „Bio Naturland Pfeffer schwarz gemahlen“ aus den Chargen mit den Nummern 150636, 150210 könnten mit den Bakterien kontaminiert sein, teilte die im unterfränkischen Kreuzwertheim ansässige Firma mit. Als Mindesthaltbarkeitsdatum sei auf den betroffenen Packungen „10/2027“ oder „11/2027“ angeben. Andere Produkte seien nicht betroffen.