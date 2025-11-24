Salmonellen-Verdacht: Bio-Pfeffer wird zurückgerufen

Alina kam 2022 fünf Wochen zu früh Anna Heiser: Emotionales Video zum dritten Geburtstag ihrer Tochter

Mit einem emotionalen Video hat sich "Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser zum dritten Geburtstag ihrer Tochter Alina gemeldet. Darin zeigt sie, wie groß ihre Kleine geworden ist. Zudem erinnerte sie sich daran, wie schlecht es ihr selbst noch vor einem Jahr ging.