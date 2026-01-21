Salmonellen nachgewiesen: Hundefutter bei Kaufland zurückgerufen

1 Der Hersteller Dog’s Nature ruft das Produkt „K-Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde 2 Stk., GTIN 4063367568275“ zurück (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/Photographer: fotowebbox.de

Hundehalter müssen achtgeben: In Schweineohren, die bei Kaufland verkauft wurden, sind Salmonellen festgestellt worden. Das könnte auch für Menschen gefährlich sein.











Der Hersteller Dog's Nature ruft das Produkt „K-Carinura Naturals Schweineohren ohne Muschel für Hunde 2 Stk., GTIN 4063367568275“ zurück. Betroffen sind Packungen mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Losnummer: 09/2027 0-248-25S, wie Kaufland mitteilte. Die Produkte wurden bei Kaufland verkauft. Kunden können sie in allen Filialen zurückgeben und sollen sie nicht verfüttern.