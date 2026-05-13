Salmonellen: Kritischer Nudel-Rückruf bei Kaufland, famila und Combi

Salmonellen in Asia-Instant-Nudeln: Ein fränkisches Unternehmen ruft bundesweit ein beliebtes Schnellgericht zurück.

Wer zu Hause noch eine Packung Reeva Instant-Nudeln mit Hühnergeschmack im Vorratsschrank hat, sollte diese sofort beiseitelegen und auf keinen Fall essen. Die Firma SLCO GmbH & Co. KG mit Sitz im oberfränkischen Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach hat ihr Produkt bundesweit zurückgerufen, nachdem bei einer amtlichen Kontrolle des Gesundheitsamts Salmonellen nachgewiesen wurden. Konkret handelt es sich um den Erreger Salmonella Stanley, der zu teils schweren Magen-Darm-Erkrankungen führen kann.

Eine Salmonellen-Infektion macht sich typischerweise innerhalb weniger Tage bemerkbar. Betroffene leiden unter Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen, Übelkeit und Fieber. Bei gesunden Erwachsenen klingen die Beschwerden in der Regel nach einigen Tagen von selbst wieder ab.

Vom Rückruf betroffenes Asia-Nudelgericht. Foto: SLCO GmbH & Co. KG

Kinder, Ältere und Immungeschwächte in Gefahr

Besondere Vorsicht gilt jedoch für Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem, da bei ihnen die Krankheitsverläufe deutlich schwerer ausfallen können.

Wer das Produkt bereits verzehrt hat und unter anhaltenden oder starken Symptomen leidet, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen und dabei auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinweisen.

Bundesweiter Rückruf für Instant-Nudeln

Betroffen ist ausschließlich folgendes Produkt, das bundesweit über Kaufland, famila und Combi verkauft wurde:

Produktname: Reeva Instant-Nudelgericht mit Huhn-Geschmack

Hersteller: SLCO GmbH & Co. KG

Verpackungsgröße: 60 Gramm

Charge: L 0126

Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.04.2027

Verkaufsstellen: Kaufland, famila, Combi

Wer eine solche Packung zu Hause hat, kann sie in jeder der betroffenen Verkaufsstellen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Andere Produkte der Marke Reeva sowie andere Chargen dieses Nudelgerichts sind laut Hersteller nicht betroffen.

Der Rückruf wurde über das offizielle Portal lebensmittelwarnung.de sowie durch eine Kundeninformation des Herstellers bekanntgegeben.