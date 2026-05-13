Salmonellen: Kritischer Nudel-Rückruf bei Kaufland, famila und Combi

Salmonellen in Asia-Instant-Nudeln: Ein fränkisches Unternehmen ruft bundesweit ein beliebtes Schnellgericht zurück.
Wer zu Hause noch eine Packung Reeva Instant-Nudeln mit Hühnergeschmack im Vorratsschrank hat, sollte diese sofort beiseitelegen und auf keinen Fall essen. Die Firma SLCO GmbH & Co. KG mit Sitz im oberfränkischen Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach hat ihr Produkt bundesweit zurückgerufen, nachdem bei einer amtlichen Kontrolle des Gesundheitsamts Salmonellen nachgewiesen wurden. Konkret handelt es sich um den Erreger Salmonella Stanley, der zu teils schweren Magen-Darm-Erkrankungen führen kann.