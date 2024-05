Bei den beiden Discounter Einzelhandelsketten Aldi Nord und Aldi Süd gilt es aktuell zwei Produkt-Rückrufe zu beachten. Da bei einem Verzehr ernsthafte Magen-Darm-Erkrankungen drohen, wurden die Produkte inzwischen vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Aldi warnt vor Salmonellen: „Gut Bio Sonnenblumenkerne“

Die Estyria Naturprodukte GmbH informiert über „Produktwarnung.eu“ über den Rückruf ihres Produkts „Gut Bio Sonnenblumenkerne, 650 g“ bei Aldi. In dem Artikel sind Salmonellen nachgewiesen worden. Die Chargennummer des Produkts ist 23007616/1 und das Mindesthaltbarkeitsdatum ist März 2025.

Lesen Sie auch

Auf der Webseite von Aldi heißt es explizite: „Im Rahmen von Eigenuntersuchungen wurden Salmonellen positiv nachgewiesen. Salmonellen können Auslöser von Magen-/Darmerkrankungen (Salmonellose) sein. Da ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kund:innen den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren.“

Vorsicht, Salmonellen bei Aldi!

Salmonellen können Auslöser von Magen-Darm-Erkrankungen sein. Eine sogenannte Salmonellose äußere sich normalerweise 12 bis 36 Stunden nach dem Verzehr von infizierten Lebensmitteln mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber.

Vor allem Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin nach schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Menschen, die betroffene Produkte gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, wird geraten, ärztliche Hilfe aufzusuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinzuweisen.

Aldi erstattet Kaufpreis ohne Kassenbon zurück

Das Produkt wird bei Aldi Süd in Bayern, Baden-Württemberg, im Saarland sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz, Hessen und Thüringen verkauft.

Kunden, die das Produkt gekauft haben, können dieses in allen Aldi Nord- und Aldi Süd-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet. Der Kundenservice kann unter der E-Mail-Adresse verbraucherinformation@estyria.com kontaktiert werden.

Salmonellen bei Aldi: „Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen“

Bei einem weiteren betroffenen Produkt handelt es sich um die 350-Gramm-Packung der „Gut Drei Eichen Harzer Schinkenwürstchen“ der Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, die bereits am 3. Mai abläuft. In der Packung befinden sich fünf nebeneinanderliegende Würstchen. Das Produkt ist in Folie eingeschweißt.

Die Salmonellen seien bei einer Eigenkontrolluntersuchung nachgewiesen worden, heißt es vom Händler. „Vom Verzehr wird dringend abgeraten!“, heißt es auf der Webseite des Verbraucherportals “Produktwarnung.eu“.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels, weitere Artikel des Herstellers Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG sowie weitere Artikel der Marke Gut Drei Eichen seien von dem öffentlichen Rückruf nicht betroffen, heißt es weiter.