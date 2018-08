Salma Hayek Ihre Urlaubsgrüße werden immer freizügiger

Von (the/spot) 12. August 2018 - 15:58 Uhr

Salma Hayek urlaubt derzeit auf Bora Bora Foto: AdMedia/ImageCollect

Hollywood-Star Salma Hayek urlaubt im Moment auf der Insel Bora Bora. Ihren Fans schickt sie in Form von Instagram-Post Grüße - und die werden mit der Zeit immer heißer.

Was für tolle Urlaubsgrüße! Schauspielerin Salma Hayek (51, "Frida") genießt derzeit eine sommerliche Auszeit auf Bora Bora und lässt ihre Fans via Instagram an ihrer Reise teilhaben. Auf dem Plan standen unter anderem schon ein gemeinsamer Tauchgang mit Ehemann François-Henri Pinault (56), Bootstouren und natürlich Baden und Sonnen. Eines fällt aber auf: Hayeks Urlaubsfotos werden von Mal zu Mal heißer und freizügiger!

Besonders entzückt waren Hayeks Follower dabei von einem sexy Bikini-Foto. Mehr als 730.000 Menschen drückten auf Instagram dafür auf das rote Herzchen. Vor glasklarem Wasser präsentierte die Schauspielerin in einem dunkelblauen Bikini ihre weiblichen Rundungen. Kaum zu glauben, dass die US-Amerikanerin mit den mexikanischen Wurzeln schon über 50 Jahre alt ist!

Sommerliche No-Make-up-Selfies

Auf weiteren Urlaubs-Selfies zeigte sie die ungeschminkte Wahrheit. Davon kann sich so mancher Influencer eine Scheibe abschneiden, denn Salma Hayek kommt ganz ohne verschönernde Filter oder Retusche aus, wie sie selbst in Form von Hashtags verriet.