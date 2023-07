1 Türkische Wurzeln und badischer Singsang, Grundschullehrerin und Mutter: Saliha Özcan (hier in ihrem Mannheimer Laden) hat es von der Food-Youtuberin zur erfolgreichen Unternehmerin gebracht. Foto: Sallys Welt/Sallys Welt

Angefangen hat es mit Backvideos auf Youtube. Heute ist Saliha Özcan Chefin des „Sallycon Valley“ - und in der neue Staffel „Let's Dance“ zu sehen. Wie schafft die Mannheimerin das alles?









So, wie sie es ausspricht, schwingt süße Lust mit: „Waghäusel.“ Auch die Freundin juchzt plötzlich: „Oh, ja, genau, Waghäusel! Hast du schon mal Sallys Haus in Waghäusel gesehen? Das ist so toll.“ Die beiden Frauen stehen mit leuchtenden Augen in „Sallys Welt“ zwischen Kochtöpfen und Tortenhebern. „Sallys Welt“ ist eigentlich nichts anderes als ein Haushaltwarengeschäft, in dem man mehr oder weniger nützliche Dinge erhält. Hier aber kauft man nicht einfach Teigschaber, Messbecher oder Muffinformen. Wer hier einkauft, wird immer auch mit einer großen Portion Sally versorgt.